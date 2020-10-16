Сбербанк сообщил о новом способе мошенничества

Активность таких мошенников значительна выросла за последний год Фото: Shutterstock

Представители Сбербанка сообщили о новом способе кражи денег со счетов держателей карт: мошенники звонят и представляются сотрудниками прокуратуры, сообщают о следственных действиях в отношении сотрудников банка и предупреждают о звонке из прокуратуры на следующий день.

- И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику, - описал схему собеседник РИА Новости.