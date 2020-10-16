Премьер-министр Японии заявил о твердом намерении провести Олимпиаду в Токио

Игры должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу, 16 октября, озвучил твердое намерение осуществить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр летом 2021 года в Токио. Об сообщает агентству Kyodo.

"Я намерен во что бы то ни стало осуществить проведение [Игр]", - передает агентство слова главы правительства.

Агенство Kyodo ранее сообщило, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провел телефонные переговоры с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Они обсудили подготовку к открытию и проведению Олимпиады в Токио передает ТАСС.

Напомним, что токийская Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за объявленой ВОЗ пандемии коронавируса в мире большенство международных мероприятий было перенесено на неопределенный срок. Точные сроки Олимпиады в Токио ранее ранее не уточнялись. Теперь стало известно, что соревнования состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название Игр "Токио-2020" будет сохранено.