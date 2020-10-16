В Вологде начнут строить малое транспортное кольцо

Необходимость строительства в Вологде еще одного моста через реку обсуждается более 20 лет, и только в прошлом году был разработан проект малого транспортного кольца, который включает в себя уже два моста и несколько новых улиц. В прошлом году этот проект общей стоимостью около 3.5 миллиардов рублей получил поддержку президента.

Начать реализацию масштабного проекта решили со строительства улицы поэта Романова. Она соединит две крупных городских района. «Как только получим положительное заключение министерства транспорта и федерального агентства «Росавтодор», мы начнем строительство улицы поэта Романова. А в следующем году приступим к возведению Некрасовского моста. Я как Губернатор взял на себя обязательства построить малое транспортное кольцо, и мы его построим. Проект будет реализован в четыре этапа, это трудный путь, все работы завершатся не раньше 2028 года», - сказал Олег Кувшинников в ходе прямой телевизионной передачи, где отвечал на вопросы вологжан.

По плану новая улица появится уже в следующем году. Сейчас вдоль будущей дороги уже идет строительство. Так на территории, непосредственно прилегающей к будущей улице поэта Романова, возводят ледовый комплекс.