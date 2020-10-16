СМИ: Токио выразил Москве протест из-за поездки генпрокурора России на Курилы

Япония выразила недовольство в связи с поездкой генерального прокурора РФ на Курилы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Японии в пятницу, 16 октября, объявило России протест из-за поездки генерального прокурора РФ Игоря Краснова на южную часть Курильских островов. Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

По его данным телеканала, протест был заявлен посольству России в Токио от имени директора департамента Европы МИД Японии. Было отмечено, что визит Игоря Краснова противоречит позиции Японии в отношении территориальной принадлежности Курил.

МИД Японии еще 5 октября просил отменить Россию поездку генерального прокурора на Курильские острова.

Генеральный прокурор Краснов находясь на острове Итуруп, вел, в частности, прием граждан.

Напомним, что территориальный спор между Яп онией и Россией из-за Курильских островов длится уже не одно десятилетие. После Второй Мировой Войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония отказалась признать принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов территорией России, которую в Японии называют Хабомаи. Министерство иностранных дел РФ неоднократно напоминало, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению, так как имеет соответствующее международно-правовое оформление.