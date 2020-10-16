Банк "Тинькофф" прекратил переговоры с "Яндексом" о продаже бизнеса

Тинькофф и Яндекс прекратили переговоры о сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры "Тинькофф" с "Яндексом" о покупке компании прекращены. Об этом говорится в официальном заявлении "Тинькофф".

- После обсуждений, в том числе с контролирующим акционером Тинькофф, стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами прекращены, - сказано на сайте Лондонской фондовой биржи.

Акции GDR TCS Group, в состав которого входят Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл, Тинькофф Онлайн Страхование и "Тинькофф Центр Разработки", упали на Мосбирже на 7,1% после новостей об отмене сделки с "Яндексом".

Тем временем акции "Яндекса" на Мосбирже упали на 4,1%.

Сообщается также, что TCS Group не ведёт переговоры о продаже банка с другими компаниями и будет развиваться самостоятельно, заявил представитель банка.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что компания "Яндекс" планирует совершить покупку банка "Тинькофф" за 5,48 миллиарда долларов.