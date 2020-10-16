Россияне активно бронируют туры на Новый год, несмотря на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре середина осени, постепенно дело движется к Новому году. Как в этом году пройдут каникулы в связи с пандемией, пока не ясно, но многие не спешат делать поправки на внешние факторы.

Россияне активно бронируют туры на Новый год, на сентябрь пришлось 76,1% покупок авиабилетов на отдых в праздники внутри страны. 13,6% выбрали заграничное направление. По России чаще всего хотят попасть в Сочи, а за пределами – в Турцию.

- Большая часть граждан, которые планируют поездки на новогодних каникулах, рассматривает внутренний туризм, - рассказал «Известиям» гендиректор Ozon.Travel Михаил Осин.

Если не будет введено сильных ограничений из-за распространения COVID-19, то новогодние каникулы обещают не разочаровать туристическую отрасль.

Куда поедут россияне на новый год:

Москва,

Санкт-Петербург,

Сочи,

Массандра,

Ялта,

Севастополь,

Казань,

Калининград.

Новогодние каникулы в этом году традиционно продлятся 10 дней. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Поскольку 2 и 3 января это суббота и воскресенье, то за них будем отдыхать пятницу, 5 ноября, и в пятницу, 31 декабря, пишет ФАН.