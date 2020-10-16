Организаторы Евро-2020 предлагают сократить число городов, в которых пройдет матч

Глава УЕФА Александер Чеферин Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций заявил о желании в 2021 году провести чемпионат Европы по футболу в штатном режиме. Однако сложная эпидемиологическая ситуация требует сократить число стран-организаторов.

"Мы всегда следим за ситуацией, но мы абсолютно уверены, что чемпионат Европы будет сыгран. Мы планируем провести его в таком виде, в каком он есть. Но я должен сказать, что вместо 12 стран мы можем провести ЕВРО в 11, в восьми, в пяти или в одной стране", - приводит слова главы УЕФА Александера Чеферина агентство Рейтер со ссылкой на Movistar+.

Также стало известно о том, что УЕФА рассматривает вероятность сокращения списка городов, в которых пройдут футбольные матчи. В числе первых кандидатов на исключение на данный момент значится Сант-Петербург. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщило издание The Sun.

Напомним, первоначально ЕВРО-2020 должен был пройти летом в 12 городах Европы. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки соревнования были перенесены на лето 2021 года. Ожидается, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, площадки матчей и страны-организаторы в данный момент согласовываются.