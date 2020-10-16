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Экономика

Каждый пятый россиянин имеет просрочку по долгам

Средний долг не превышает 500 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Каждый пятый россиянин имеет просрочку по долгам

Каждый пятый россиянин имеет просрочку по долгам

Фото: Shutterstock

Каждый пятый россиянин имеет неоплаченные долги по кредитам, налогам, ЖКХ и перед физическими лицами. Об этом жители страны признали во время опроса, который провел ВЦИОМ.

От 50 до 500 тысяч рублей задолжало 10% респондентов, менее 50 тысяч рублей - 8%, а более 500 тыс. — у 2% граждан.

Просрочку до 50 тыс. большинство воспринимает спокойно, 83% говорят, что могут при необходимости погасить ее в течение года. Если долг превышает данную сумму, то оптимизм убавляется. При долге в 500 тысяч рублей справиться с ним в сжатые сроки могут 39% респондентов.

По данным ЦБ, сумма просрочки по кредитам физлиц по состоянию на 1 сентября достигла 915 млрд рублей. Цифра внушительная, она в девять раз больше, чем в прошлом году. По итогам 2019 года россияне задолжали 104 млрд, пишет газета "Известия".

Многие задумываются о процедуре банкротства, видя в этом выход из сложившейся ситуации. 85% знают и слышали о механизме. Про возможность внесудебного банкротства осведомлено намного меньше россиян, знания поверхностные. «что-то слышали» 38%, «хорошо знают механизм» 4%. Каждый третий готов попробовать стать банкротом.

Тем временем, число просроченных кредитов и микрозаймов в России из-за пандемии перевалило за рекордную отметку. Сейчас их больше 12,6 млн, сообщает телеканал "360".

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