Россия не имеет претензий к объявленной в международный розыск Светлане Тихановской

Россия не имеет претензий к Светлане Тихановской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября, заявил, что правоохранительные органы России не имеют претензий к Светлане Тихановской, но и объявление ее в межгосударственный розыск Москва не расценивает как случай политического преследования.

"У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства", — сказал Песков, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики. Такое заявление распространил СК Белоруссии в пятницу, 16 октября.

Напомним, что Светлана Тихановская была кандидатом в президенты республики Белоруссия. Но после прошедшего голосования 9 августа стало понятно, что она не смогла опередить Александра Лукашенко, набрав всего 10,12% голосов избирателей. После выборов она заявила, что результаты голосования фальсифицированы и через некоторое время уехала в Литву.