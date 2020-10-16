Главный злодей - огурец: В мире сняли первый фильм ужасов для кошек

Шутка с огурцом, пугающим домашних котиков, стала популярной пару лет назад. Фото: YouTube

В преддверии Хеллоуина будет выпущен первый фильм ужасов для кошек. Премьера ленты состоится в ночь с пятницы 16 октября на субботу 17 октября, в 01:30 по Москве. Фильм расскажет о кошке, запертой в доме с привидениями. Она проходит из комнаты в комнату за клубком пряжи и затем встречается со страшным злодеем - огурцом.

Образы подобраны неслучайно. На основе многочисленных интернет-видео создатели фильма сделали вывод, что вид огурца пробуждает в кошках страх. В качестве дополнительных элементов в фильме используются звуковые частоты, которые особенно привлекают внимание кошек. Креативное агентство adam & eveDDB уточняет, что в создании ленты также принимали участие эксперты Научного института Waltham Petcare. Экспертный подход позволил создать короткометражный фильм, нацеленный на кошек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты не подтверждают, что коты действительно боятся огурцов. Обилие роликов в интернете - не более чем удачная подборка. По словам специалистов, кошки боятся любого объекта, который появляется с ними неожиданно. Также возможен испуг на уровне инстинктов, он срабатывает в том случае, если рядом появляется объект, представляющий скрытую угрозу. Таким, к примеру, может являться длинный огурец, похожий для котов на змею.