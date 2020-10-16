Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил обсудить поддержку детского отдыха с главам регионов и Госдумой

Губернатор Вениамин Кондратьев предложил обсудить поддержку детского отдыха на уровне Госдумы. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.​

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил обсудить поддержку детского отдыха на федеральном уровне. По мнению губернатора, чтобы детские здравницы выжили в непростых экономических условиях, оздоровительная кампания должна продолжаться круглый год. Решать этот вопрос необходимо на уровне Госдумы. Об этом губернатор Кубани рассказал после встречи с участниками штаба общественной поддержки.

Сейчас детские здравницы загружены только летом — в остальное время курорты и детские центры пустуют. В 2020 году из-за пандемии на Кубани открылись только 44 детских санатория из 109. По словам директора Всероссийского детского центра «Орленок» Александра Джеуса, есть опасения, что в будущем году не откроются еще часть здравниц.

Вениамин Кондратьев пообещал, что выйдет на глав других субъектов РФ с предложением совместно решить эту проблему на всех уровнях, в том числе на федеральном.

- Готов инициировать обсуждение этого вопроса на уровне Госдумы с привлечением глав регионов, а также федеральных коллег. Наша общая задача – обеспечить круглогодичную загрузку здравниц детьми. Как предложение – можем подписать соглашение между собственниками и главами субъектов, установить квоты. Иначе мы все просто можем потерять детский отдых в Краснодарском крае, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани уже не в первый раз поднимает вопрос поддержки детского отдыха. В августе этого года в Краснодарском крае был принят инициированный губернатором антикризисный план по скорейшему восстановлению экономики в условиях пандемии. Отдельным блоком в нем были прописаны меры поддержки курортной отрасли и, в частности, детских здравниц. Этот бизнес и при полной загрузке находится на грани самоокупаемости, а с учетом требований Роспотребнадзора вопрос здесь стоит наиболее остро. Поэтому регион в 2020 году выделил 30 млн руб. субсидий для организаций и предпринимателей на закупку оборудования, необходимого для профилактики коронавирусной инфекции.

Еще 200 млн руб. бюджет Кубани выделил на возмещение затрат по капитальному и текущему ремонту для подготовки к сезону. Также было принято решение снизить до 0,01% ставки налога на имущество организаций. В целом меры поддержки, предоставленные регионом детским здравницам, оцениваются в полмиллиарда рублей.