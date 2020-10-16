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100 рублей за таблетку: Предельную цену за лекарство от COVID-19 "Фавипиравир" согласовал ФАС

Согласно новым данным, ее опустили практически на 50 процентов
Анастасия РЫШКОВА
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Согласно новым данным цену на препарат опустили практически на 50 процентов

Согласно новым данным цену на препарат опустили практически на 50 процентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в пятницу, 16 октября сообщила, что упаковка лекарства от коронавируса с наименованием "Фавипиравир" будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок.

"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. <...> Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС (50 таблеток)", — отметили в Федеральной антимонопольной службе.

На данный период в аптеках Москвы "Фавипиравир" можно приобрести за 11-16 тысяч рублей. Согласно новым данным, цену на препарат опустили практически на 50 процентов.

Недавно "Фавипиравир" был включен в список жизненно важных лекарств.

Ранее препарат был использован только в медицинских учреждениях, но позднее, в сентябре, Министерство здравоохранения разрешило его амбулаторное применение.

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