В Кремле обеспокоены распространением коронавируса

В Кремле обеспоены новым ростом числа заболевших коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября, на встрече с журналистами заявил, что Кремль обеспокоен активной динамикой роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

"Действительно, в Кремле обеспокоены статистикой [по коронавирусу], мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация в данный момент пока находится под контролем, сообщает ТАСС.

Несколько дней назад оперштаб предоставил данные, согласно которым число заразившихся короновирусной инфекцией превысило свой весенний максимум. Так, 10 октября число заразившихся за 24 часа составило 12 846 человек.