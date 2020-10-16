«Марафон 800» в честь юбилея Нижнего Новгорода пройдет в 2021 году

В 2021 году в Нижний Новгород может вернуться настоящий марафон, который войдет в событийную программу празднования 800-летия. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Большой марафон в городе не проводился с 2009 года. Полноценную марафонскую дистанцию в 42,2 км планируется вернуть в столицу Приволжья вслед за полумарафоном «Беги, герой!».

Губернатор Нижегородской области отметил, что «Марафон 800» может привлечь более 5000 участников.

- В год празднования 800-летия к Нижнему Новгороду будет привлечено особое внимание. Марафон может стать еще одним толчком для развития инфраструктурных объектов и позволит наполнить их новыми смыслами, - сказал Глеб Никитин.

По замыслу организаторов, маршруты пройдут через живописные места города.