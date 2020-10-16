В Кремле сообщили о максимально возможных мерах для сокращения убыли населения

Дмитрий Песков заявил, что правительство и президент принимают "максимально возможные, энергичные меры" для охраны метtринства и детства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России принимают максимально возможные меры для сокращения убыли населения на фоне двух демографических ям. Результаты применяемых мер будет заметен уже в скором времени, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил также, что президенту России Владимиру Путину хорошо известна демографическая ситуация в стране и он не раз обозначал проблему как одну из самых важных.

- Разумеется, правительство не держит в тайне от президента результаты своей работы и свои подсчёты, - отметил Песков и пояснил, что население сокращается из-за совпадения двух демографических ям: Великой Отечественной войны и кончины Советского Союза в начале 90-х годов.

Дмитрий Песков заявил также, что правительство и президент принимают "максимально возможные, энергичные меры" для охраны метtринства и детства.

- Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы населением, и обязательно они дадут свой результат. <...> даже в краткосрочной перспективе он уже будет обязательно заметен, - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее газета "Известия" сообщила, ссылаясь на обновлённую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, что население России может сократиться сильнее, чем ожидалось. В документе сказано, что до 2024 года население России будет сокращаться всё сильнее и уменьшится на 1,2 миллиона человек. Ранее правительство полагало, что численность населения России перейдёт к росту уже в 2022 году.