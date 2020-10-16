Эксперт: грязный воздух усугубляет ситуацию с COVID-19

Грязный воздух может усугубить ситуацию с коронавирусом Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жители городов, в атмосфере которых высока концентрация вредных веществ, могут сложнее переносить коронавирусную инфекцию. На этом настаивает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Он объясняет свою позицию: «человек, который дышит загрязнённым воздухом, ослабляет свои лёгкие».

- COVID-19 — это пневмотропный вирус, поражающий дыхательные пути, - отмечает ученый в беседе с NEWS.ru.

Кстати, пенять только на экологию нельзя. Аналогичный проблемы создаст отсутствие регулярной уборки и проветривания дома.

Всего в России насчитывается свыше десятка городов с самым грязным воздухом. В частности, такие проблемы наблюдаются в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Маски для жителей этих регионов должны быть постоянными спутниками, уверен эксперт.

Тем временем врачи и ученые прогнозируют дальнейший рост количества смертельных случаев от COVID-19 — третий день в России этот показатель остается на пиковых уровнях, превышающих статистику за весь период пандемии, пишет газета "Известия".