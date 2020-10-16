Евгений Плющенко рассказал о желании Алины Загитовой уйти от Этери Тутберидзе к нему

Фигуристка Алина Загитова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Разговоры о том, что Алина Загитова год назад планировала покинуть тренера Этери Тутберидзе, ведутся уже давно. В пятницу, 16 октября, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко подтвердил, что олимпийская чемпионка действительно хотела перейти в его тренерскую группу.

«Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так. Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам не надо знать», — сообщил Евгений Плющенко в интервью РИА Новости.

Тренер также обратил внимание на то, что летом 2020 году его супруга, Яна Рудковская предлагала Загитовой участвовать в ледовом шоу Плющенко. Однако тогда речь не шла о тренировках в его академии.

Напомним, ранее команда Этери Тутберидзе в своем аккаунте в Instagram опубликовала отрывок переписки Загитовой и Рудковской, из которого следует, что в ноябре будут открыты новые ледовые школы Евгения Плющенко. Продюссер приглашала фигуристку присоединиться к тренировкам на новом льду.