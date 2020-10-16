Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно, мы бесплатно обеспечим лекарствами»

Губернатор Василий Орлов распорядился бесплатно обеспечить лекарствами пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Жителей Амурской области, проходящих лечение от COVID-19 на дому, бесплатно обеспечат лекарствами. Средства на их закупку губернатор региона Василий Орлов распорядился выделить из резервного фонда Правительства области. Министерство здравоохранения получит 13,6 млн рублей на приобретение препаратов для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Сегодня я подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда на то, чтобы люди, которые болеют коронавирусом в лёгкой форме и могут лечиться амбулаторно, могли получить медикаменты и медицинское сопровождение на дому, - сообщил 16 октября глава Приамруья. - Сегодня одна из причин, по которой люди требуют, чтобы их положили в больницу – дорогие лекарства. Лекарства мы будем предоставлять.

По данным оперативного штаба региона на 16 октября, в Амурской области выявлен 61 новый случай COVID-19. За минувшие сутки выздоровело 72 человека. Всего с начала пандемии в Приамурье заболели 5 068 человек, полностью вылечились от вируса 4 520 пациентов, 60 человек скончались.

Ранее Василий Орлов предложил изменить режим работы некоторых учреждений, чтобы разгрузить пассажиропоток в общественном транспорте в часы пик. Эта мера позволит избежать столпотворения и сбережет жизнь и здоровье людей.

- Если весной нам удалось пройти период пика, то сейчас нужно применять как старые, так и новые меры предупреждения распространения инфекции, - отметил губернатор. - Общественный транспорт - это одна из зон риска. Необходимо усилить те меры по обработке транспорта, которые применялись весной. А также изучить потоки пассажиров - куда едут люди в часы пик. Посмотреть, в каких организациях можно изменить время начала работы, чтобы люди не толпились в автобусах. Меры должны способствовать тому, чтобы на автобусных маршрутах не было большой наполняемости и потоки людей были разграничены.

Несмотря на рост случаев заражения COVID-19, медицинские организации Приамурья продолжают оказывать плановую медицинскую помощь в полном объеме. В условиях пандемии амбулаторно-поликлиническая сеть перегружена, нагрузка на врачей возросла, и амурские медики вынуждены работать сверхурочно. В регионе изменился график работы поликлиник и выездных бригад. Если раньше врачи выезжали на вызовы до 19 часов, то сейчас выездные бригады работают до 9-10 часов вечера.