Во Франции провели обыски в офисах и домах чиновников от здравоохранения

Обыски прошли в доме и офисе министра здравоохранения Франции Оливье Верана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции полиция провела обыски домов и офисов крупных чиновников Министерства здравоохранения. В четверг 15 октября полицейские осмотрели квартиры и рабочие места министра здравоохранения страны Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, сообщает французский телеканал BFM. По данным телеканала, обыски были инициированы в рамка проверки законности действий властей во время пандемии.

Ранее телеканал BFM без каких-либо объяснений отменил эфир с Саломоном. Обыски также прошли в домах бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай, а также других министров. Полицейские осмотрели и квартиру экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен.

Еще летом 2020 года сразу несколько ассоциаций и общественных организаций подали иски в отношении властей Франции, требуя проверить законность действий медицинских чиновников. По мнению профессиональных объединений медиков, борьба с распространением COVID-19 в стране велась неэффективно и с опозданием. Жалобы получили ход, по поручению Суда Французской Республики начато предварительное расследование.

Примечательно, что обыски начались на следующий день после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью французским телеканалам об ужесточении мер борьбы с коронавирусом. В интервью Макрон заявил, что с 17 октября в Париже и некоторых других регионах страны начинает действовать комендантский час. Ограничение на передвижение в вечернее время будет введено в городах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

- Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов, - сообщил президент Франции.

Комендантский час будет действовать с 21 часа до 6 утра в Париже, Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье. По словам Макрона, это ограничение будет сохраняться как минимум четыре недели. На время комендантского часа в городах не будут работать рестораны и театры. За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в 135 евро. Повторное нарушение обойдется французам уже в полторы тысячи евро.

Перемещаться по городу в это время можно будет только при наличии специального разрешения. Впрочем, возможность посещения других регионов для жителей этих городов сохраняется. Французы смогут отправиться на каникулы, например, по случаю грядущего Хэллоуина.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников к осторожности и солидарности. Глава государства также попросил французов не собираться за столом в компаниях более шести человек.

Напомним, в Москве также ужесточены меры борьбы с COVID-19. Мэр Сергей Собянин потребовал от столичных работодателей с 5 октября перевести на удаленный режим работы не меньше 30% сотрудников. На дистанционную работу отправились люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Москвичей старшего возраста просят без особой необходимости не посещать людные места, а также временно ограничить встречи с родственниками и друзьями, живущими отдельно.