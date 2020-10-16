Вакцину от коронавируса «Спутник V» начали исследовать на добровольцах старше 60 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» начали исследовать на добровольцах старше 60 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения России Мурашко

Глава Минздрава отметил важность для этой категории пациентов выработать свои параметры вакцинации

Напомним, как сообщал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев к российской вакцине «Спутник V» проявили интерес более полусотни разных государств, а в нашей стране препарат могут начать широко применять уже к началу ноября.

По словам главного терапевта Минздрава России, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, после вакцинации иногда отмечается повышение температуры тела, однако она отметила, что заразиться коронавирусной инфекцией после применения данной вакцины нельзя