Как остановить распространение коронавируса, рассказала Попова

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при соблюдении всех мер безопасности. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, призвав граждан ответственнее относится к ситуации с COVID-19.

По ее словам, в случае если россияне продолжат безответственно относиться к мерам безопасности, то сегодняшние показатели заболеваемости будут превышены.

«Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить», - сообщила глава Роспотребнадзора в эфире Первого канала.

Как писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин назвал способ окончательного выхода из пандемии коронавируса. По его словам, победить COVID-19 поможет только массовая вакцинация.

Напомним, сегодня, 16 октября, ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекцией превысил 15 тысяч. За сутки выявили 15 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом число заразившихся за всё время пандемии составляет 1 369 313 человек.