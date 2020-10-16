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Здоровье

Простые советы от врача, которые помогут после выходных чувствовать себя полностью отдохнувшим

Для этого не обязательно проводить субботу и воскресенье в постели
Елена АКИМОВА
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Простые советы от врача, которые помогут после выходных чувствовать себя полностью отдохнувшим

Простые советы от врача, которые помогут после выходных чувствовать себя полностью отдохнувшим

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впереди выходные, но часто долгожданный отдых не дает ощущения разгрузки. Рабочая неделя начинается так, что будто субботы и воскресенья вовсе не было. В чем же причина? Ответ на этот вопрос знает главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Московской области Наталия Сухотеплая.

Оказывается, далеко не все россияне умеют правильно отдыхать, отсюда и нехватка сил, чувство усталости уже к вечеру понедельника. Нужно соблюдать простые правила, которые помогут восстановить запасы энергии за выходные.

В первую очередь, нужно выспаться. Но для этого не стоит проводить весь день в постели, достаточно восьми часов, главное лечь пораньше. За час до сна лучше заниматься какими-то спокойными делами.

- Самым хорошим вариантом будет прогулка на свежем воздухе и прослушивание спокойной музыки, - отметила специалист.

Второй пункт – новые впечатления. Это важно для восстановления жизненной энергии. Вовсе необязательно посещать культурно-массовые мероприятия или ехать отдыхать на курорт, достаточно попробовать новые виды активности, которые не присутствовали в течении рабочей недели.

- Кому-то может быть интересно прочтение книги, а другому, стрельба в тире,- советует врач.

Третья составляющая – правильное питание. В течении недели мы готовим на скорую руку, так что на выходных можно устроить гастрономический праздник. Но не нужно передать или злоупотреблять неправильной пищей.

Четвертый совет – пообщаться с домашним питомцем. Это поможет снять нервное напряжение.

- Давая нашим пушистым друзьям любовь и ласку, мы восстанавливаем своё психическое равновесие, - цитирует слова эксперта «Подмосковье сегодня».

Пятый пункт – общение с родными и друзьями. Это подарит радость и чувство тепла.

А вот на рабочие звонки лучше не отвечать и письма не читать – для этого будет понедельник. В течении недели так же важно уделять время физической активности. Гимнастика, дыхательные упражнения, йога помогут избавиться от негативных эмоций.

А вот пытаться восстановить упадок сил с помощью поливитаминов - не самое правильное решение. Принимать их нужно только после консультации с врачом. В России до 30% населения каждый день принимает данные препараты, для сравнения в Японии и Европе в половину меньше.

Если все же решились на покупку комплекса, то стоит обратить на ряд особенностей, тогда прием препарата принесет результат, пишет РИАМО.

Красота и здоровье