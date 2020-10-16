Росздравнадзор одобрил первую партию вакцины "Вектора" от коронавируса

Первая партия "ЭпиВакКорона" поступит в гражданский оборот с 1 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль Росздравнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что пострегистрационные испытания "ЭпиВакКороны" начнутся в ближайшее время. Людей из групп риска будут прививать вне рамок исследований. В них планируют принять участие около 40 тысяч человек, среди которых есть и люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.

Как отмечают специалисты, вакцина будет вводиться в два этапа. Доза 0,5 миллилитра вводится внутримышечно с интервалом 14-21 день.

В гражданский оборот препарат планируется запустить с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости.

О регистрации второго российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции, созданного в научном центре "Вектор", сообщил президент Владимир Путин в среду, 14 октября.

Напомним, что 11 августа президент РФ заявил, что российские ученые центра Гамалеи зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции в мире. Она получила название "Спутник-V".