Елизавета II нарушила карантин ради шпилей Солсбери и подверглась критике подданных

Елизавету II раскритиковали подданные за нарушение карантина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета II вышла на публику без маски, за что британцы раскритиковали свою королеву.

Ее величество соблюдала карантин семь месяцев и выходила из дворца, только в крайнем случае. Но внезапно ей захотелось посетить лабораторию оборонной науки и техники в исследовательском центре Портон-Даун. Находится он в городке Солсбери, известном своими шпилями после истории с "отравлением" Скрипалей. В поездке королеву сопровождал ее внук Уильям. Визит тут же раскритиковала оппозиция.

Лидер политической организации "Республика" Грэм Смит критично выразился в адрес королевы узнав о том, что выехала за пределы дворца, да еще и без маски.

"Это идёт вразрез с мерами предосторожности, которые все должны соблюдать. Так что дворец должен найти вразумительное объяснение", — считает Смит.

Однако в Букингемском дворце ему ответили, что во время визита высокопоставленных особ в исследовательский центра были соблюдены все необходимые меры безопасности, сообщает LIFE.

Напомним, через некоторое время после того, как стало известно о пандемии коронавируса, Елизавета II вместе со своим мужем Филиппом приняли решение покинуть Букингемский дворец. Их вывезли из резиденции, так как там все время присутствуют посетители со всего мира, которые могут занести на себе коронавирус, а королева находится в группе риска.