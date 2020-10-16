Алиев: Азербайджан не намерен просить военной помощи у Турции и Пакистана

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не намерен просить военной помощи у Турции и Пакистана.

«Об этом не может быть и речи», - подчеркнул глава Азербайджана, комментируя возможность военной помощи со стороны Турции и Пакистана в интервью турецкому телеканалу A Haber.

Кроме того, Алиев отметил, что создание турецкой военной базы в Азербайджане никогда не было предметом обсуждения, а также заявил об отсутствии планов Баку переносить военные действий на территорию Армении. «У нас нет никаких военных целей на территории Армении», - сказал он.

При этом Алиев считает, что без участия Турции политическое урегулирование нагорнокарабахского конфликта невозможно.

Напомним, Анкара ни раз выражала свою поддержку Баку в конфликте в Карабахе. Так министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона поддерживает начатую Азербайджаном «операцию по возвращению своей территории», призывает Армению уйти с оккупированной территории Азербайджана.

По мнению представителей Армении, Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт Карабаха. Премьер-министр страны Никол Пашинян ранее заявлял о заинтересованности Анкары в том, чтобы привести свои войска в Нахичевань.