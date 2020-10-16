Швейцария ввела санкции против России за строительство Крымского моста

Швейцария ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария сформировала черный список в отношении России за строительство Крымского моста. Под санкции попали двое граждан РФ и четыре российские компании, передает ТАСС со ссылкой на SECO.

В санкционный список Швейцарии с 15 октября 2020 года включены замдиректора компании "Стройгазмонтаж", руководивший проектом строительства Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК "Гранд сервис экспресс" (ТК "ГСЭ") Александр Ганов.

Также под санкции попали компания "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Как объяснили в SECO, Швейцарии приняла 2 апреля 2014 года модификацию, согласно которой будет введен запрет на любые финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и городу Севастополь. Несмотря на то, что Швейцария не является членом ЕС, она следует в фарватере санкционной политики Брюсселя.