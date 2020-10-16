Попова назвала причину подъема заболеваемости коронавирусом по всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В весенний период волна коронавируса в России «захватывала» сначала крупные города и только потом переходила «на Урал и в Сибирь», на сегодняшней день переносчики коронавирусной инфекции есть практически во всех поселениях РФ. Об это сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, увеличение количества источников заражения является одним из факторов, повлиявших на рост числа заражённых COVID-19 в стране.

Попова подчеркнула, что на данный момент переносчики инфекции, «люди, встретившиеся с COVID», есть «во всех субъектах РФ, во всех городах, практически во всех населённых пунктах». «И чем больше источников в нашем обществе, тем больше рисков заразиться», - отметила она в эфире Первого канала.

Как писал сайт kp.ru, Попова также рассказала, как остановить распространение коронавируса. По ее словам, это можно сделать только при соблюдении всех мер безопасности.

Напомним, сегодня, 16 октября, ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России превысил 15 тысяч. За сутки зарегистрировали 15 150 новых случаев заражения. Таким образом число инфицированных с начала пандемии возросло до 1 369 313 человек.