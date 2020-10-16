В Госдуме призвали давать россиянам выходной 31 декабря каждый год Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госдуме оценили решение Михаила Мишустина сделать 31 декабря выходным днем. В 2021 году россияне будут отдыхать перед главным праздником страны.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев назвал решение позитивным. Оно должно повысить производительность труда.

- И граждане только воспримут это с воодушевлением - то, что перед новогодней ночью у них будет возможность отдохнуть и собраться с силами для встречи с новым годом, — подчеркнул Терентьев в беседе с RT.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин отметил, что большинство россиян все равно не работают в этот день.

- Это, безусловно, правильно. Но что ещё правильно — делать так и весь последующий период, — добавил парламентарий.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в комментарии "Известиям" отметил, что выходной день 31 декабря при сохранении баланса рабочих и нерабочих дней не нанесет ущерба экономике и будет полезен.