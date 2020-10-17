Коронавирус в Москве, последние новости на 17 октября 2020 года: Собянин назвал «стратегическую» цифру госпитализаций

Последние данные оперштаба по противодействию распространения инфекции гласят, что ковид накануне был диагностирован у 5049 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 октября в Москве продолжается рост числа выявленных случаев коронавируса у горожан. Последние данные оперштаба по противодействию распространения инфекции гласят, что ковид накануне был диагностирован у 5049 пациентов. Это рекорд осени. Отметим, что в мае ежедневный прирост зараженных в один день превысил шесть тысяч случаев.

Еще одна интересная статистика была опубликована также оперштабом. Ведомство изучило показания заболевших с 29 сентября по 13 октября. Большая часть (58%) сообщили, что не пользовались общественным транспортом. Показательная статистика, которая доказывает, что подхватить Covid-19 можно не только в метро или автобусе.

Сергей Собянин по итогам десятилетней работы на посту мэра дал большое интервью. В нем он рассказал, что для Москвы важно удержаться на уровне 1500 госпитализаций в коронавирусные отделения в сутки. Сейчас он составляет около 1200 пациентов. В противном случае системе здравоохранения придется непросто. Глава города отметил, что у правительства нет задачи закрыть сейчас предприятия, а горожанам следует соблюдать санитарные требования, дабы избежать штрафов.

Несмотря на растущие цифры, «вирус паники» подтолкнул москвичей к туризму. Осенью горожане рванули в Турцию и другие курорты. Растут продажи машин. Другие же жители столицы, опасаясь нового карантина, поспешили подстричься и вылечить зубы.

Во время пандемии нелегко приходится благотворительным фондам, а значит, и их подопечным. Помочь может любой в два клика. Для этого правительство Москвы запустило раздел «Мои надежды» на официальном сайте.

Корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» стал испытателем вакцины от коронавируса «Спутник V». Он поставил себе уже второй компонент лекарства. После первого укола он несколько дней пролежал с температурой. На сей раз побочные действия были довольно неожиданными.