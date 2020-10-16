44 процента россиян считают 2020-й год самым подходящим для покупки недвижимости Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

44 процента россиян считают текущее время самым подходящим для покупки недвижимости. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ.

- Потребительские настроения россиян улучшаются с мая по мере восстановления рынка недвижимости от последствий пандемии коронавируса, - говорит руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Эксперт отмечает, что интерес россиян к недвижимости вернулся на уровень начала года, когда пандемия еще не дошла до нашей страны. Этому способствовала льготная ипотека под 6,5% годовых. Решение о продлении программы сохранит данную тенденцию, пишет RT.

С 2020 года банки выдали россиянам более 1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,7 трлн рублей. Только в сентябре было выдано займов на 470 млрд рублей. Это рекордный показатель. В сравнении с сентябрем прошлого года он вырос на 71 процент.

Ранее эксперты рассказали, какие качества в заемщике ценят банки при выдаче ипотечного кредита. Отмечается, что компенсировать недостающие критерии можно высоким первым взносом или работой в известной компании, пишет сайт argumenti.ru.