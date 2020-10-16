«Проблема с русскими»: в Белом доме заявили о сложностях с санкциями против России

В Белом доме заявили о сложностях с санкциями против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что возможности Вашингтону для введения санкций против Москвы почти исчерпаны.

«Проблема с русскими в том, что там не так много того, что можно подвергнуть санкциям», - сообщил он, отметив, что под ограничительные меры США попали «300 организаций и олигархов в России», а также все энергетические компании.

По его словам, несмотря на то, что Вашингтон не так много может сделать с точки зрения ограничении с Россией, он все же будет искать «другие места», где можно «продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций».

Напомним, в конце сентября Минфин США внес в санкционные списки несколько российских физических и юридических лиц. В этом же месяце ведомство ввело санкции против троих российских граждан. Речь также шла о «вмешательстве» в американские выборы, и киберпреступности. Через шесть дней ведомство внесло в «черный список» еще двоих россиян из-за преступлений в сфере кибербезопасности, их обвинили в краже виртуальной валюты.