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Здоровье

Онколог объяснил, что провоцирует рак желудка

Чтобы избежать страшного заболевания, нужно следить за своим питанием
Елена АКИМОВА
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Онколог объяснил, что провоцирует рак желудка

Онколог объяснил, что провоцирует рак желудка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-онколог Михаил Мяснянкин объяснил, что может провоцировать рак желудочно-кишечного тракта. Данное заболевание уже несколько лет занимает лидирующие позиции среди других злокачественных новообразований по заболеваемости и смертности.

Один из ключевых факторов- это неправильное питание. Но существуют способы, снизить риск появления новообразования. Для этого важно следить за своим рационом и обеспечивать организм всеми полезными веществами.

- Неправильное питание — это нерегулярное питание, питание „на бегу“, питание фастфудом. Употребление в пищу продуктов, неполноценных по белкам, жирам, углеводам и витаминам, — пояснил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом.

Кандидат медицинских наук отметил, что важно принимать пищу в спокойной обстановке, исключать различные стрессы. Перекусывать на бегу – плохая идея, к пище нужно подходить осознанно и планомерно. Только в комфортных и размеренных условиях организм сможет получить из продуктов питания все необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что о развитии рака легких может говорить состояние пальцев и ногтей. Одним из симптомов является Одним из его симптомов является расширение, увеличение, утолщение кончиков пальцев, пишет газета «Известия».

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