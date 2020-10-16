Минздрав установил предельные отпускные цены на лекарства от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от коронавирусной инфекции.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, предельная цена «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 миллиграммов за десять штук должна составлять 1 000 рублей, за 40 штук – 4 000 рублей, 50 штук – 5 000 рублей.

Для «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 миллиграммов обозначена цена в 4 000 рублей за 40 штук и 10 000 рублей за 100 штук.

Цена препарата «Илсира», рекомендованного при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19, в дозировке 180 миллиграммов составляет 47 531 рубль.

Напомним, накануне вышло распоряжение о включении препаратов для лечения коронавируса в перечень жизненно необходимых. Отмечалось, что документ призван обеспечить доступность жизненно важных лекарств для пациентов. Позже вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что, в связи с этим цены на препараты в ближайшее время будут пересмотрены.