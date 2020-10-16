Степные коты Московского зоопарка попробовали тыкву и устроили дебош

Пользуясь случаем, представители зоопарка также поблагодарили посетителей за то, что они приносят зверям урожай

Забавным видео на своей странице в twitter поделился московский зоопарк. На ролике степные коты пробуют тыкву и устраивают небольшой дебош. Это очень рассмешило посетителей.

Пользуясь случаем, представители зоопарка также поблагодарили посетителей за то, что они приносят зверям урожай из своего огорода.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, московский зоопарк с 1 сентября изменил режим работы. На данный момент увидеть зверей и покормить их можно с 9:00 до 20:00, кассы закрываются в 19:00. Также посетителям напоминают, что если при посещении человек видит у главного входа большую очередь, он может зайти также через дополнительный вход на Большой Грузинской улице, дом 1, строение 103 (рядом с главным входом). Кроме того посетители могут воспользоваться входами на Красной Пресне, на Садовой-Кудринской улице, на Большой Грузинской улице, дом 8, строение 60, а также входом на Зоологической улице. На территории зоопарка посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.