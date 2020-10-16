Ученые выяснили, кто больше больше боится коронавируса - мужчины или женщины

Женщины чаще мужчин считают коронавирус серьёзной проблемой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Учёные провели опрос и выяснили, что женщины чаще мужчин считают коронавирус серьёзной проблемой, 59% против 48,7%. По этой причины женщины чаще мужчин соблюдают необходимые в сложной эпидемиологической обстановке меры предосторожности.

Исследование проводилось группой ученых Принстонского университета, среди которых Паола Профета и Винченцо Галассо.

Также были проанализированы и другие аспекты, связанные с разницей гендерного восприятия коронавируса. В исследовании Паолы Профеты было установлено, что свидетельства прошлых экономических кризисов показывают, что текущий кризис COVID-19 повлиял на экономические, медицинские и социальные явления в широких слоях экономики. Меры социального дистанцирования для борьбы с распространением вируса, такие как работа из дома и закрытие школ привели к тому, что большая часть дополнительной работы по дому и ухода за детьми, связанных с COVID-19, ложится на плечи женщин. При этом деятельность по уходу за детьми распределяется внутри пары более равномерно, чем работа по дому.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным Минздрава мужчины в среднем заболевают коронавирусом в два раза чаще, чем женщины. Эксперты отмечают, что организмы мужчины и женщины отличаются по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины. Также анамнез у мужчин часто более серьезный, они чаще умирают от пневмоний, потому более предрасположены к тяжелому течению коронавирусной инфекции.