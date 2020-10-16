Врач-невролог указал на предвестники инсульта Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Московской области, профессор кафедры неврологии, д. м. н. Ринат Богданов указал на признаки, по которым можно определить у себя инсульт.

На протяжении жизни перенести инсульт рискует каждый четвертый человек. У болезни есть предвестники, которые укажут на критичную ситуацию.

Предвестники инсульта — это эпизоды нарушения мозгового кровообращения, с которыми организм справляется самостоятельно. Если нарушается кровоснабжение участка головного мозга, то «выпадают» функции, за которые он отвечает. Может нарушаться координация, возникать расстройство речи, потеря зрения, проявляться асимметрия лица. Через какое-то время после возникновения, ситуация стабилизируется.

Врач допускает, что в это время мог происходить процесс образования тромба. Во время его формирования сбилось кровоснабжение мозга, но организму удалось самостоятельно его растворить.

- Первые признаки инсульта — это внезапное очевидное нарушение функции участка головного мозга. Ишемический инсульт может развиваться утром, человек проснулся и заметил, что плохо работает рука, не слушается язык, «каша во рту», но болевых ощущений нет – это может указывать на признаки инсульта, - пояснил ridus.ru невролог.

Профилактикой заболевания будет здоровый образ жизни, скандинавская ходьба, велосипед, бег, динамическая гимнастика. Важно сбалансированное питание, распорядок дня, здоровый сон.