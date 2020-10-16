Эксперты оценили, повысит ли рождаемость налог на бездетность

Эксперты уверены, что налог на бездетность не повысит рождаемость в стране Фото: Татьяна Коркина

Эксперты оценили, как налог на бездетность отразится на демографической ситуации страны. Предложение ввести плату на бездетность поступило от Совета матерей России.

Платить за отсутствие потомства будут мужчины и женщины репродуктивного возраста, которые сознательно не хотят рожать.

Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев уверен, что данная плата будет обременением для людей. Если создать рабочие места и предложить людям достойную зарплату, то они сами будут задумываться о потомстве.

Независимый демограф-эксперт Алексей Ракша напомнил, что подобный налог был в советские времена и не давал особого результата. Но он разделяет тревогу правительства в связи со сложившейся демографической ситуацией, сообщает ОТР.

Стоит отметить, что в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года отмечается резкое сокращение населения страны. До 2024 года население ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек, пишет газета «Известия».