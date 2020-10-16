Единственное эффективное средство от коронавируса назвала ВОЗ

На данный момент только «Дексаметазон» показал свою эффективность при коронавирусной инфекции в тяжелой форме. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус

«Кортикостероид «Дексаметазон» по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжёлой форме», - говорится в заявлении главы ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что в результате масштабного исследования эффективности препаратов против коронавирусной инфекции ВОЗ пришла к выводу о необходимости прекратить испытания гидроксихлорохина, а затем заявила, что пациенты больше не будут получать лопинавир и ритонавир.