Степанакерт попал под обстрел Фото: REUTERS

В пятницу, 16 октября, в третий раз с момента введения режима прекращения огня в столице Нагорного Карабах Степанакерте сообщается об обстреле.

В городе слышна воздушная тревога и гремят взрывы. Как передает ТАСС, было слышно порядка восьми разрывов снарядов.

Напомним, очередное обострение многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. 9 октября в Москве состоялись переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. После 11 часов, при содействии российской стороны Ереван и Баку пришли к договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября, а также обмене пленными, однако уже на следующий день стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Как писал сайт kp.ru, власти непризнанной Нагорно-Карабкской республики сообщил об ударе по Степанакерту днем ранее, 15 октября. По их данным целью была гражданская инфраструктура, никто не пострадал