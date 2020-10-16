Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским регионом

Тайип Эрдоган, Фото: REUTERS

Анкара не признает Крым российским регионом. Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что страна не признает «аннексию» полуострова и вместе с Киевом будет «поддерживать крымских татар».

«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильности и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины», - заявил турецкий лидер на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится с рабочим визитом в Турции.

В свою очередь, украинский лидер поблагодарил президента Турции за готовность принять участие в проекте «Крымская платформа», направленного на возвращение территории в состав незалежной.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года. В ходе голосования, за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики