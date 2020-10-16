Кто чаще всего заболевает коронавирусом, рассказала Попова

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максимальный удельный вес среди работающего населения, заразившегося коронавирусной инфекцией, составляют офисные сотрудники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, — это люди, которые работают в офисе», - сказала глава Роспотребнадзора в эфире Первому каналу, отметив, что снижение сегодняшнего уровня заболеваемости в течение ближайших двух недель «абсолютно точно» даст неукоснительное соблюдение правил профилактики распространения инфекции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Попова также сообщила, что остановить распространение коронавируса возможно только при соблюдении всех мер безопасности. Кроме того, она назвала причину подъема заболеваемости COVID-19 по всей России. По ее словам, одним из факторов является увеличение количества источников заражения, которые на сегодняшней день есть во всех регионах страны.