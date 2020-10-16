Сенатор Пушков объяснил, в каком случае СВН-3 между Россией и США может быть сохранен

Военнослужащие у пусковой установки ПГРК "Ярс" на территории Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения. ФОТО: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, в каком случае договор СВН-3, срок действия которого скоро заканчивается, будет продлен Россией и США.

Это произойдет если Дональд Трамп покинет свой пост. Сенатор объясняет: нынешний глава США в случае своей победы не станет снимать санкции, продлевать договор, ограничивающий ядерные вооружения, — СНВ-3. Но при этом Трамп не выступает лично против России и не раз заявлял, что правильнее мириться, а не враждовать.

Джо Байден более мотивирован на антироссийские действия. Но при этом он является сторонником сохранения договора СНВ-3.

- Байден считает, что этот договор нужен для безопасности США. Его позиция по СНВ-3 нам ближе, чем позиция Трампа, администрация которого выставляет нам жесткие условия для продления этого договора, - отметил Пушков в интервью с ФАН.

Сенатор допускает, что при новом президенте «не будет полностью разрушена система российско-американских договоров, которые ограничивают ядерные вооружения».

- Но есть и негативная сторона: Байден относится к России гораздо хуже, чем Трамп, - подчеркнул Пушков.

В свою очередь Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, отметил, что предложение президента РФ американцам продлить ДСВН на год безупречно с юридической точки зрения и ответственно с политической, пишет "Российская газета".