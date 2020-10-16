В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни в столице за все время распространения вируса среди населения составило 5906. Об этом 16 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Москве растет число новых случаев заболевания коронавирусом. Власти города призывают граждан в целях безопасности использовать медицинские маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, covid-19 поражает легкие и степень поражения можно определить при проведении компьютерной томографии (КТ). Часто люди переболевшие коронавирусом бессимптомно или в легкой форме после выздоровления делают КТ и обнаруживают, что их легкие поражены на 15-20 процентов. Однако по мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко существуют определенные критерии госпитализации, которые знают врачи: температура тела выше 38 градусов, частота дыхания больше 25-26 вдохов в минуту, снижение сатурации (показатель насыщения крови кислородом).