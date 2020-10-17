Перестрелка в Нарзани: силовики блокировали боевиков

В Нарзани произошла перестрелка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Назрани в результате спецоперации силовых структур оказались блокированы сразу несколько боевиков. Она проводится силами ФСБ.

В результате происходящего был ликвидирован один боевик, который передвигался на автомобиле "Жигули". Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в 2018 году в самом крупном ингушском городе Назрань во время спецоперации были ликвидированы два вооруженных боевика.

Спецоперация проводилась в одном из блокированных частных домов в Гамурзиевском округе. Тогда несколько боевиков оказали вооруженное сопротивление силовикам. Окруженные злоумышленники, которым спецназ предложил бросить оружие и выйти с поднятыми руками, внезапно открыли огонь по правоохранителям.

На тот момент по информации пресс-службы Национального антитеррористического комитета (НАК) стало известно, что нейтрализованные бандиты готовили в Ингушетии крупный теракт.