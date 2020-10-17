В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи: есть погибшие и раненые

Фото: твиттер помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева

В Азербайджане в результате ракетного обстрела города Гянджа разрушены около 20 домов, погибли пять человек, среди которых двое детей, а также 35 граждан получили различные ранения. Об этом ночью 17 октября заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на странице в Твиттере.

- 35 мирных жителей были ранены и пять мирных жителей погибли в результате ракетных атак Армении на Гянджу. Среди погибших двое детей, - говорится в посте.

Отмечается, что гражданской инфраструктуре нанесен значительный ущерб.

Также по информации властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики в результате ударов по селу Шош под Степанакертом ранены 3 человека, из них 1 в тяжелом состоянии, сообщают РИА Новости.

Тем временем, Армения обнаружила азербайджанские беспилотные средства в своем воздушном пространстве. По данным армянской стороны, это были два дрона в отношении которых были "приняты соответствующие меры". В свою очередь Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны об уничтожении двух беспилотников ВС страны в небе над Арменией.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном обострился конфликт из-за Нагорного Карабаха. По приглашению российского президента главы МИД каждой стороны прибыли в Москву для консультаций. После многочасовых переговоров им удалось достичь определенных соглашений - перемирия и обмена погибшими и пленными. Однако в скором времени стороны начали заявлять о нарушении условий.