В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи: есть погибшие и раненые

Фото: твиттер помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева

В Азербайджане в результате ракетного обстрела города Гянджа разрушены около 20 домой, погибли пять человек, среди которых двое детей, а также 53 гражданина получили различные ранения. Об этом ночью 17 октября заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на странице в Твиттере.

- 35 мирных жителей были ранены и 5 мирных жителей погибли в результате ракетных атак Армении на Гянджу. Среди погибших двое детей, - говорится в посте.

Отмечается, что гражданской инфраструктуре нанесен значительный ущерб.

Тем временем, Армения обнаружила азербайджанские дроны в своем воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном обострился конфликт из-за Нагорного Карабаха. По приглашению российского президента главы МИД каждой стороны прибыли в Москву для консультаций. После многочасовых переговоров им удалось достичь определенных соглашений - перемирия и обмена погибшими и пленными. Однако в скором времени стороны начали заявлять о нарушении условий.