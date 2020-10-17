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Коронавирус Covid-19

Попова назвала опасные привычки при коронавирусе

Глава Роспотребнадзора отметила важность соблюдения правильного образа жизни
Юлия КЕКОВА
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Попова назвала опасные привычки при коронавирусе

Попова назвала опасные привычки при коронавирусе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян, каких привычек стоит избегать, чтобы организм мог противостоять коронавирусу.

По словам руководителя ведомства, ослабить иммунную систему человека может любая вредная привычка, в частности и курение.

- Это категорическое неверие в те мифы, которые сегодня есть. Например, если курить, то тогда меньше рисков. Наоборот, любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, она как раз пагубна тем, что мы при встрече с вирусом мы становимся менее готовыми, менее защищенными, - сказала Попова в эфире Первого канала.

Напомним, чтобы минимизировать риски заражения covid-19 гражданам следует использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. В случае недомогания или проявления симптомов инфекции необходимо обратиться за квалифицированной помощью к врачам.