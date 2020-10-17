В Госдуме ответили на слова Эрдогана о принадлежности Крыма Фото: REUTERS

В государственной думе РФ прокомментировали высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана о Крыме и его принадлежности.

По словам турецкого лидера н а совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, Турция сохраняет поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым.

Тем временем, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что это лишь определенным образом показывают всю "надежность" Эрдогана как партнера России.

Однако парламентарий отметил, что подобные заявления никак не могут повлиять на тот факт, что Крым является частью России.

- Эта позиция президента Турции нужна для того, чтобы поднять свой вес в отношениях с нами. Это не представляет для России никакой угрозы. Просто такая позиция характеризует его как надежного или ненадежного партнера для нас. И мы, конечно же, понимаем, кто он такой, - сказал Чепа РИА Новости.