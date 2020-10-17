Назван главный «поставщик» коронавируса в России Фото: Иван МАКЕЕВ

В России основным "поставщиком" коронавирусной инфекции являются отпускники, которые после отдыха возвращаются в родные регионы. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН и РАМН Рахим Хаитов.

По словам ученого, таким образом инфекция становится "привозной".

- Порядка 90 процентов заболевших сейчас - это возвращающиеся после отдыха туристы, которые привезли инфекцию, - сказал Хаитов, пишет "Интерфакс".

Специалист также отметил, что избежать массового заражения из-за огромных скоплений людей на пляжах и в местах общественного питания все же не удалось, в частности из-за халатного отношения самих граждан к своему здоровью и здоровью окружающих людей.

Ранее сообщалось, что в России с началом осени стал заметен значительный прирост числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки в РФ выявили более 15 тысяч новых случаев заражения.