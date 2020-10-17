Доктор Мясников раскритиковал прогноз американцев о пике коронавируса в России Фото: Иван ПРОХОРОВ

Телеведущий, доктор Александр Мясников раскритиковал прогноз американских исследователей о наступлении пика по числу заболевших в России к концу года.

- Миллион заболевших в сутки под Новый год?! Вы что такое несете? Вот считайте про свою Америку, чего вы нас кошмарите? - возмутился врач в своем телеграм-канале.

Накануне ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле опубликовали прогноз, согласно которому при самом худшем сценарии 31 декабря в России будет фиксироваться до миллиона случаев заражения covid-19 каждый день.

Такое, согласно исследованию, может произойти, если в стране будут сняты все меры по борьбе с эпидемией, а также из-за халатного отношения людей, в частности если они полностью откажутся использования средств индивидуальной защиты.